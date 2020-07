Getuigen gezocht van bedreiging

Omstreeks 15:45 stopte een scooter naast het voertuig waarin de man met zijn gezin zat. De scooterrijder bedreigde de man in eerste instantie met een mes, waarna de man 112 belde. De scooterrijder sloeg op het dak van de auto met een ijzeren voorwerp. Hierna richtte de scooterrijder een vuurwapen op de automobilist. De man reed weg in zijn auto terwijl hij in contact bleef met de meldkamer, waarop de scooterrijder hem achtervolgde. Toen de man zijn voertuig stopte op de Herengracht, ter hoogte van de kruising Blijenburg, sloeg de scooterrijder opnieuw met een hard voorwerp op het dak van het voertuig. De man reed weg en heeft de scooterrijder daarna niet meer gezien. Mogelijk hebben omstanders het incident gezien. De politie is op zoek naar beelden of tips die kunnen helpen bij het onderzoek.



Signalement

De verdachte is een blanke man van ongeveer 1.90 met een breed gezicht en heeft een fors postuur. De man heeft een jong uiterlijk en droeg een zwart petje, zwarte jas en een zwarte heuptas. De scooter van de verdachte is zwart en heeft een ronde koplamp met ledverlichting en een symbool onder de koplamp.



Getuigen

De politie kan uw hulp in dit onderzoek goed gebruiken. Beschikt u over camerabeelden of heeft u informatie die mogelijk kan helpen in dit onderzoek? U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van ons tipformulier. Hier kunt u ook beeldmateriaal ter beschikking stellen.