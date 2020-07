Man gewond bij schietincident

Het incident vond plaats in een kapperszaak in Den Haag. Er is meerdere malen geschoten. Hierbij raakte de 25-jarige man gewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.



Getuigen

De politie onderzoekt de toedracht van het schietincident en komt graag in contact met getuigen en/of betrokkenen. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u beelden van deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000.