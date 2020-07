Dat zou mij niet gebeuren. Babbeltrucs, al meer dan 100 dit jaar.

Oplichters zijn meesters in het ophangen van geloofwaardige verhalen. Het gebeurde dit jaar al ruim 100 keer. De slachtoffers blijken vooral vrouwen van boven de 75 jaar. Dus start de politie een nieuwe campagne die begint met een ‘ouderwetse’ prijsvraag.

“Slachtoffer worden van een babbeltruc is nooit je eigen fout.”, begint Martin van Hengel, chef bij de politie Rotterdam. “We komen vaak tegen dat mensen zichzelf verwijten, zich schamen dat ze open hebben gedaan. Soms zo erg dat ze niet eens aangifte willen doen. Niet doen. Uiteindelijk ben je slachtoffer van een oplichter. En die doen dat nu eenmaal verraderlijk goed. Veel mensen die dachten hier nooit in te trappen, overkomt het toch. Doe altijd aangifte en help ons om met uw informatie deze mensen te stoppen.”

Vaak kiezen de oplichters hun slachtoffers zorgvuldig uit. Uit analyse van de aangiften blijkt dat vooral dames van 75 jaar of ouder, vaak alleenstaand, het slachtoffer zijn. De meest gebruikte smoezen: thuiszorg, een controle van de waterleiding, waterlekkage bij de bovenburen, de zogenaamde nieuwe buren die kennis komen maken met een lekkernij en –redelijk nieuw in het repertoire- een Corona controle.

“Oudere mensen vinden het erg belangrijk om beleefd te zijn. En behulpzaam.”, verklaart Van Hengel. “Dat zit er zo ingesleten. Iemand met autopech die even wil bellen, iemand die speciaal voor jou iets lekkers heeft gebakken… oudere mensen laten ze niet graag buiten zijn. En het is vreselijk, maar van deze goedheid wordt misbruik gemaakt. Via voorlichting drukken we mensen op het hart: laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen. Maar het gebeurt onverminderd vaak. Sterker nog, de laatste weken zien we weer veel incidenten. Dit jaar alleen al hebben we al over de 100 babbeltruczaken.”

De politieman roept kinderen van de ouderen op om het met hun ouders te bespreken en ze –nogmaals- op het hart te drukken; doe voor niemand open. Vraag legitimatie en maak een afspraak dat ze later terug kunnen komen, bel iemand die je vertrouwt en zorg dat die persoon bij je is op het moment van de afspraak. “Beleefd en behulpzaam is prachtig, maar veilig zijn nog beter.”

Prijsvraag

Om ouderen te helpen herinneren de deur niet open te doen, gaat de politie stickers in de vorm van Oud-Hollandse tegeltjeswijsheden produceren. “Die kunnen ouderen op de deur plakken, zodat elke keer als ze open willen doen weer even een reminder hebben.”, zegt Van Hengel. “Maar voordat we deze in productie gaan nemen, roepen we de inwoners van Rotterdam op om hun creativiteit los te laten op het onderwerp. Met welke tegeltjeswijsheid overtuig jij je oma of moeder om de deur dicht te houden voor oplichters? Ga voor de eeuwige roem én zorg dat jouw spreuk straks aan de voordeur van honderden ouderen hangt om hen te behoeden voor babbeltrucs. Als jouw spreuk behoort tot de vijf beste, krijgt deze een plek in onze campagne én krijg je jouw spreuk van ons op een echt tegeltje. Zodat jij hem aan je moeder, oma of die ene buurvrouw kan geven.” Creatievelingen kunnen voor deze prijsvraag naar het Instagram of Facebook-account van de Politie eenheid Rotterdam en onder het tegeltjesbericht hun inzending achterlaten. De winnaars zullen worden benaderd via een DM.