Politie houdt man met vuurwapen aan

De melder zag op v rijdagvond 24 juli in een parkje bij het Kouwenoord een man met een vuurwapen en deed wat men in dat soort situaties het beste kan doen: 112 bellen. Agenten waren er snel bij om de man te vinden en de 34-jarige Rotterdammer bleek daadwerkelijk een vuurwapen bij zich te hebben.



Waarschuwingsschoten

De man werd met een zogenaamde Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten aangehouden. Doordat hij in eerste instantie niet meewerkte, voelden agenten zich genoodzaakt meerdere waarschuwingsschoten te lossen. Daarna kon de man overmeesterd worden. Niemand raakte bij de aanhouding gewond. Bij de man werd daadwerkelijk een vuurwapen gevonden en in beslaggenomen.