Tweede aanhouding voor dood Robby Klomp

*foto: slachtoffer Robby Klomp

Maandagavond 23 december werd de Rozenburger Robby Klomp neergestoken op de Lijnzaaddreef in Spijkenisse toen hij een vriend te hulp schoot. Hij overleefde het niet. Er werd direct een groot onderzoek gestart, dat sindsdien niet stil heeft gestaan. De inspanningen leidden in zeven maanden tot de eerste aanhouding op vrijdag 24 juli in Spijkenisse, en nu een tweede op maandagochtend 27 juli in Rotterdam. De eerste verdachte is maandag voorgeleid en is voor 14 dagen in bewaring gegaan.

Het onderzoek gaat door en richt zich onder andere op de vluchtauto.

Getuigen wisten te vertellen dat na het fatale incident vier mannen in een auto waren gesprongen en weg waren gereden. Uit het onderzoek blijkt dat het een zwarte Seat Ibiza uit 2011 moet zijn geweest. Mensen die zo’n auto op of rond 23 december in Spijkenisse hebben zien rijden, of iemand kennen die zo’n auto heeft of heeft gehad in die periode en omgeving, vragen wij nog steeds om contact met ons op te nemen. Tips en beelden kunnen online gedeeld worden via onderstaand tipformulier. Je kunt ook de opsporingstiplijn bellen: 0800-6070. Liever anoniem blijven? Bel M. 0800-7000.