Man en vrouw aangehouden na beledigen en bedreigen opsporingsambtenaren

Een vrouw, die bij de man leek te horen, weigerde mee te werken aan een verdere controle door de agenten. Ze zat in een auto en weigerde er uit te komen. Ook reed ze met de auto een stuk naar voren. Nadat de dienders haar meerdere malen gevorderd hadden werd besloten de ruit van de auto in te slaan zodat ze haar konden dwingen tot stoppen en de autosleutels af kunnen nemen. Vervolgens is uit de auto gehaald en aangehouden voor het niet voldoen aan bevel of vordering. Het bleek te gaan om een 60-jarige vrouw uit Koewacht. Beide verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau. De opsporingsambtenaren hebben aangifte gedaan.