Man neergeschoten in Bavel

Bij de meldkamer kwamen die avond rond 18.20 uur meerdere meldingen binnen van een schietpartij. Toen de agenten naar de desbetreffende locatie gingen, troffen zij buiten op het terrein een gewonde man aan. Het slachtoffer was aanspreekbaar en werd met een schotwond in zijn been overgebracht naar het ziekenhuis. Direct werd er onderzoek verricht in de omgeving, waarbij omwonenden werden bevraagd naar het incident. De schutter, een bekende van het slachtoffer, bleek te zijn gevlucht. De politie is naar hem op zoek.