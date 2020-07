Twee aanhoudingen na beroving voor station Goes

Bij het cellencomplex aangekomen weigerde de Vlissingse verdachte uit de auto te komen. Ook begon hij met zijn hoofd tegen de ruit van de politieauto te bonken. Uiteindelijk is de jongen met meerdere agenten uit de auto gehaald. Onderweg naar de ophoudkamer vond hij het nodig een diender vol in het gezicht te spugen. Daarop kreeg de verdachte een spuugkap om en is hij in de cel gezet. De agente heeft aangifte gedaan van mishandeling.