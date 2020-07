Autobrand in Heerhugowaard

Heerhugowaard - De politie stelt een onderzoek in naar een voertuigbrand aan de Amer in Heerhugowaard. De brand, die zaterdagmorgen om 04.38 uur werd ontdekt, zette een auto in lichterlaaie. Er stonden meerdere voertuigen omheen welke door de eigenaars op tijd zijn weggehaald. De verbrande auto is weggesleept.