Overleden meisje Zuiderwoude geïdentificeerd

Zuiderwoude - Het meisje dat zaterdagmorgen overleden is aangetroffen op de Zeedijk in Zuiderwoude is inmiddels geïdentificeerd. Het betreft een 14-jarige inwoonster van Marken. Zij was in de nacht als vermist gemeld. Het onderzoek zet zich in volle breedte voort.