Man toont vals rijbewijs

De man kreeg op vrijdag 24 juli rond 18.35 uur een stopteken nadat hij op de A16 bij een snelheidscontrole 188 kilometer per uur reed waar 100 is toegestaan. Daarop wilden de agenten zijn rijbewijs invorderen. De man gaf daarop een rijbewijs, dat bleek bij nadere bestudering vals. Daarop is de man aangehouden. Zijn auto is afgesleept en de man is overgebracht naar het cellencomplex.