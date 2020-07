Gewonde man aangetroffen in portiek

De politie kreeg zaterdagochtend een melding van de gewonde man op straat in Venlo. Na onderzoek is in een woning op die straat een verdachte aangehouden. Deze man is mogelijk betrokken bij een mishandeling van het slachtoffer. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer, deze is nog niet bekend. Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.



Heeft u iets gezien of meer informatie? Neem dan contact op met de politie via 09008844.