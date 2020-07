Auto van de weg geraakt

Omstreeks 04.05 uur zagen passanten dat er een auto in een weiland stond, op zo’n dertig meter vanaf de rijbaan. De bestuurder bleek nog in de auto te zitten. Hij had letsel aan zijn hoofd en was niet aanspreekbaar. De man is in ernstige toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder kon nog niet worden gehoord.

Uit onderzoek kwam naar voren dat de man vermoedelijk met zijn auto in noordelijke richting over de Noorderkwelweg is gereden en door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt is. Hierbij is de auto ernstig beschadigd geraakt.

Eventuele getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie op tel.nr. 0900-8844. Belt u liever anoniem? Bel dan met 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2020156152