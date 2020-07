Ter plaatse bleek een personenauto in brand te staan. De auto stond in een parkeervak tussen twee andere geparkeerd staande auto’s in. Door het vuur en de hitte raakten de twee auto’s die naast het brandende voertuig geparkeerd stonden ook beschadigd. Ook sloeg het vuur over naar een schutting en een schuur bij een woning en braken er ruiten van een woning.

De gewaarschuwde brandweer kon het vuur blussen.

De politie gaat uit van brandstichting en verzoek eventuele getuigen om zich te melden. De politie in Hoorn is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2020155393