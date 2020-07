Man gestoken tijdens vechtpartij, politie zoekt getuigen

Omstreeks 02.00 uur kregen agenten de melding dat er op het busplatform bij Den Haag CS iemand neergestoken zou zijn. Ter plaatse bleek dat er een vechtpartij was geweest tussen een groep mannen en dat daarbij een 20-jarige man uit Amsterdam gestoken was. Het slachtoffer werd voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. In de omgeving werd een verdachte aangehouden, het gaat om een 22-jarige Rotterdammer. De verdachte wordt verhoord door de recherche.

Iets gezien?

De recherche onderzoekt de zaak en de rol van de nu aangehouden verdachte en is op zoek naar getuigen. Heeft u zondagochtend omstreeks 02.00 uur iets gezien in de omgeving van het busplatform bij Den Haag CS van de ruzie tussen de mannen of wat daar wellicht aan vooraf is gegaan? Neemt u dan contact op met de recherche via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.