Verdachten aangehouden en XTC opslag aangetroffen

In een voormalig winkelpand aan de Vlierboomstraat werden na een melding van vermoeden drugslab een tabletteermachine en een aanzienlijke hoeveelheid XTC pillen aangetroffen. De politie hield een 59 jarige man, een 46 jarige man en een 45 jarige man aan. De verdachten worden gehoord door de recherche.



Hoe te handelen bij aantreffen van een mogelijk drugslab?

Vindt u een mogelijke productieplaats, ga dan niet zelf aan de slag en vernietig geen sporen voor de politie.

- Breng uzelf in veiligheid. Er is altijd gevaar voor giftige stoffen, gassen, brand en/of ontploffing.

- Alarmeer de politie via 112 op enige afstand van het lab i.v.m. brand- en explosiegevaar en geef uw exacte locatie door en of er eventueel sprake is van brand of zichtbare rook. De politie zal, zo nodig, de brandweer en/of de LFO inschakelen.

- Wilt u liever anoniem melding maken? Bel dan met “Meld Misdaad Anoniem” via 0800-7000.

Als de situatie of omgeving buiten het lab veilig is, kunt u mogelijk bijzonderheden vastleggen, zodat u deze kunt meegeven aan de politie wanneer deze ter plaatse komt. Denk aan het noteren van nummerborden, beschrijvingen van vervoermiddelen en personen, en andere opvallende activiteiten.