Drie aanhoudingen nadat automobilist op de vlucht slaat voor de politie

Verschillende eenheden gingen op zoek naar de man. Uiteindelijk is gezien dat hij een woning in de Bloemenbuurt binnen ging. Met toestemming van de bewoonster is de politie daar naar binnen gegaan. De man, een 26-jarige Oost-Souburger, is vervolgens aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Bij de woning werd ook nog een 26-jarige man uit Spijkenisse aangehouden die het nodig vond de agenten te beledigen.