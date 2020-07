Man blijft rijden met ongeldig verklaard rijbewijs

De agenten waren rond 02.00 uur bezig met de afhandeling van een verkeersongeval op de Maasdijk. Toen een naderend voertuig wel heel bekend voorkwam, besloot een van de agenten de bestuurder een stopteken te geven. De agent herkende de bestuurder, omdat de man eerder dit jaar onder invloed van verdovende middelen reed. Hierbij werd zijn rijbewijs ongeldig verklaard. Toen de automobilist hoorde dat hij mee moest naar het politiebureau, probeerde hij weg te rijden. Onder dreiging van pepperspray gaf de verdachte zit over. Ook nu bestond het vermoeden dat de man onder invloed van verdovende middelen reed. Op het bureau weigerde hij een speekseltest en een bloedproef, waarbij kan worden onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van drugsgebruik. Het weigeren wordt aangemerkt als misdrijf en wordt zwaar beboet. Zijn auto is in beslag genomen.