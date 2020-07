Gewonde man ontslagen uit ziekenhuis

Zijn verwondingen zagen er in eerste aanleg zodanig ernstig uit, dat opname noodzakelijk was. Het vermoeden bestond dat hij mishandeld was. In het ziekenhuis bleken de verwondingen mee te vallen en zaterdagmiddag was hij voldoende hersteld om het ziekenhuis te kunnen verlaten.

Zaterdagochtend hield de politie in dit onderzoek een verdachte terzake mishandeling aan. In het verdere politieonderzoek kon niet vastgesteld worden wat zich precies heeft afgespeeld op of in de omgeving van de Mercatorstraat.

Zaterdagmiddag werd de verdachte weer op vrije voeten gesteld en het politieonderzoek is hiermee afgerond.