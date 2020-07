Verdachten babbeltruc aangehouden

In de loop van zaterdagavond werd in Maastricht via Burgernet gewaarschuwd voor personen die zich voordeden als zorgmedewerkers / wateropnemers.

Dankzij een oplettende getuige en verder onderzoek kwam de politie het viertal op het spoor. Dit resulteerde vervolgens in de aanhouding van de vier door de politie in Nijmegen.

Het viertal, twee mannen van 32 en 41 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats en twee vrouwen van 44 en 47 jaar uit Enschede, wordt vandaag overgebracht naar Limburg waar het politieonderzoek verder opgepakt wordt.

Tot nu toe zijn er drie meldingen ontvangen waar de verdachten hebben toegeslagen en waarvan er in ieder geval op een plaats buit is gemaakt.

Oproep

Mogelijk dat de verdachten nog op meerdere plekken ‘actief’ zijn geweest. Mocht dat het geval zijn en hiervan is nog geen melding gedaan, dan is het verzoek dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de politie in Maastricht via 0900-8844. Deze meldingen kunnen dan nog in het verdere politieonderzoek meegenomen worden.