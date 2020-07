Gewelddadige straatroof

Wanneer de vrouw ’s avonds laat haar fiets op slot zet merkt ze dat er een onbekende man met snelheid op haar af komt gefietst. Vlak voor haar huis wordt ze tegen de grond gedrukt en steelt de man haar tas. Ze ziet de man vervolgens wegrijden op zijn fiets. Hij rijdt daarbij in de richting van De Plantage en de Royaards van den Hamkade.

Getuigen en camerabeelden

Enkele mensen horen de vrouw gillen, maar zij geven aan dat ze de verdachte niet hebben gezien. Daarom is de politie op zoek naar mensen in de omgeving van de Ondiep-Zuidzijde en De Plantage. Wellicht hebben zij een verdachte man zien wegfietsen rond het tijdstip van de straatroof.

Ook mensen die in deze buurt wonen en camera’s aan hun huis hebben, hebben misschien beelden die waardevol zijn voor het onderzoek. Let daarbij op het onderstaande signalement.

Signalement

Man

Ca. 30 jaar oud

Getinte huidskleur

Slank postuur

Donkere kleding

Reed op een donkere, gammele fiets

Weet u meer over deze straatroof?

Heeft u iets gezien, heeft u beelden of heeft u informatie over deze straatroof? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Als u liever anoniem melding maakt kan dat via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.