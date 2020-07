Woningoverval Kalanderij

Op de zonnige middag besluiten de bewoners de deur naar de tuin open te zetten. Maar dan komen er ineens twee mannen naar binnen. Een van hen heeft blauwe kleding aan met een camouflageprint. Ze bedreigen de bewoners met een wapen. Deze reageren op de overvallers met veel lawaai, waardoor de verdachten weer snel de benen nemen. Ze vluchten in de richting van de begraafplaats.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die in de omgeving van de Kalanderij iets verdachts hebben gezien. Dit kan zowel voor als na de overval geweest zijn. Bijvoorbeeld mannen in de wijk die zich verdacht gedroegen of de vluchtende verdachten. Woont u in de buurt en heeft u camera’s aan uw woning? Dan kan het zijn dat uw camera de verdachten heeft vastgelegd tussen 17.00 uur en 19.00 uur. Let daarbij op het volgende signalement:

Verdachte 1

Man

Ca. 1820 jaar oud

Slank postuur

Licht getinte huid

Donkere kleding

Lichtblauw mondkapje

Mogelijk met rugzak

Pet

Verdachte 2

Man

Ca. 1820 jaar oud

Slank postuur

Licht getinte huid

Blauwe kleding met camouflageprint/legerprint

Mogelijk met rugzak

Pet

Heeft u informatie over deze overval?

Neem dan contact op met de politie. Als u iets verdachts gezien heeft, camerabeelden heeft of meer weet over wat er gebeurd is, komen we graag met u in contact. Bel 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Als u liever anoniem contact opneemt, bel dan 0800-7000 of ga naar meldmisdaadanoniem.nl.