Bewoners overvallen in hun woning

Onder bedreiging van een wapen werd hen om geld gevraagd. Er ontstond een worsteling en door het geschreeuw werd de buurt gealarmeerd, waarna de twee overvallers er vandoor gingen. De politie is diezelfde avond nog een onderzoek gestart en naast forensisch onderzoek is er ook een buurtonderzoek gehouden.

Op dit moment is van de daders niet veel meer bekend dan dat het om (jonge-)mannen gaat, die in het donker gekleed waren. Capuchons op hadden en hun gezicht bedekt was.

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien hebben, of informatie over deze zaak is. Heb je informatie? Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Neem dan contact op met 0800-7000

2020156704