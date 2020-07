Man beroofd

Het slachtoffer werd door het duo van zijn bromfiets getrokken en getrapt, waarna zij er vandoor gingen met een geldbedrag. Het slachtoffers is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Het is op dit moment onbekend in welke richting de verdachten zijn vertrokken en ook een goed signalement ontbreekt. De recherche komt dan ook graag in contact met getuigen.

Heb je iets gezien, of informatie? Bel dan met 0900-8844. Anoniem informatie delen kan ook. Bel dan met 0800-7000.

2020156417