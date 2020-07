Winkeldief verzet zich hevig bij aanhouding en dreigt agenten met corona te besmetten

De dief ging er echter vandoor. Gealarmeerde agenten konden de man, wiens identiteit nog onbekend is, op aanwijzingen van omstanders aanhouden. In afwachting van de komst van de politie werd de dief door omstanders tegengehouden. Hierbij heeft de verdachte een 30-jarige Heemskerker mishandeld. Bij zijn aanhouding verzette de man zich hevig en dreigde hij de agenten met corona te besmetten. Uiteindelijk kon de man met veel moeite onder controle worden gebracht en is een spuugmasker bij hem opgezet. De verdachte is voor nader onderzoek ingesloten en zit nog vast.

