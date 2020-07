Politie houdt verdachte Inbraak basisschool aan

Den Haag - Op zondag 26 juli 2020 rond 13.00 uur ontving de politie een melding over een verdachte situatie aan de Pachtersdreef in Den Haag. Schoonmakers waren aan het werk in een schoolgebouw en zagen een onbekende man de school binnen lopen. Vermoedelijk had hij een steekwapen bij zich en liep hij op blote voeten.