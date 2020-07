Man aangehouden na achtervolging in Den Haag

Rond 23.15 uur zagen agenten op het fietspad van het Heeswijkplein een stilstaande auto staan. Plotseling vertrok het voertuig met piepende banden en besloten de agenten achter de auto aan te rijden en een stopteken te geven. De automobilist negeerde het stopteken en ging er vervolgens met hoge snelheid vandoor. Agenten zetten de achtervolging in. Om uit handen van de politie te blijven haalde de verdachte zeer gevaarlijke situaties in het verkeer uit door met hoge snelheid meerdere auto’s zigzaggend in te halen. Uiteindelijk konden de agenten op de Raaphorstlaan de auto van de verdachte klemrijden en de man aanhouden. Hierbij raakte de politieauto en twee andere geparkeerde voertuigen beschadigd. De 23-jarige verdachte zit op dit moment vast en wordt gehoord. De politie heeft de zaak in onderzoek.