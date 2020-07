Heterdaadaanhouding na meerdere bedrijfsinbraken

Rond 04.35 uur kwam een melding binnen dat er op de Paul Scholtenrode een ruit was ingeslagen bij een snackbar. Hierbij was uit de kassa een geldbedrag van €300 buitgemaakt. Toen agenten aankwamen bij deze snackbar was de verdachte er al vandoor op een scooter. Niet veel later kwam er weer een melding van een inbraak bij een bedrijfspand. Dit keer bij een restaurant op de Broekwegzijde. Een bewoner werd wakker van een ingeslagen ruit en deelde een signalement van de verdachte met de politie. Deze kwam overeen met het signalement van de verdachte die eerder bij de snackbar zijn slag sloeg. Agenten gingen daarop direct naar het betreffende pand toe maar de verdachte had per scooter weer was gevlucht.

Achtervolging

Agenten van een andere surveillance eenheid zagen vervolgens op de Rokkeveenseweg een scooter rijden met daarop een man die voldeed aan het signalement. Na een korte achtervolging, waarbij de verdachte een fles drank tegen het achtervolgende surveillancevoertuig kapot gooide, ging de verdachte met zijn scooter onderuit. Desondanks probeerde hij nog te komen. De man verzette zich hevig bij zijn arrestatie maar kon met behulp van pepperspray uiteindelijk worden aangehouden.

Onderzoek

De 33-jarige man wordt op dit moment verantwoordelijk gehouden voor in ieder geval vijf bedrijfsinbraken, een poging bedrijfsinbraak en diefstal van de scooter waarop hij reed. De recherche sluit niet uit dat de man betrokken is bij meerdere inbraken en doet daarom verder onderzoek. De verdachte wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.