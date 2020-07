Man aangehouden na steekincident Schiedam

Rond 22.45u kwam bij 112 de melding binnen dat een gewonde vrouw op een parkeerplaats bij de Toon Verheystraat lag. Agenten vonden haar kort daarna en kamden nog de omgeving uit, maar de dader was al gevlogen. De vrouw had onder meer een steekwond in haar schouder. De vrouw en de verdachte zijn bekenden van elkaar.

De verdachte, een 50-jarige Schiedammer, werd na onderzoek dinsdag aangehouden in Rotterdam-Zuid. Hij wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besluit of hij langer vast blijft zitten.



Politie zoekt getuigen

De politie wil nog altijd graag mensen spreken die getuige waren van wat er is gebeurd. Heeft u gezien wat aan het steekincident vooraf ging of andere informatie die u nog niet met de politie gedeeld heeft? Bel Opsporing district Noord via 0900-8844. U kunt ook onderstaand tipformulier invullen.