Politie onderzoekt geloste schoten Spartapark

In de omgeving van het Spartapark troffen agenten niemand aan. Geen verdachten, geen gewonden. Na een zoekslag in de omgeving werden hulzen gevonden.



Agenten hielden een buurtonderzoek en spraken enkele buurtbewoners, maar is nog op zoek naar meer getuigen, mensen die informatie hebben of mensen die camerabeelden hebben. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u beelden van een beveiligingscamera die meer duidelijkheid zouden kunnen geven? Belt u dan alstublieft 0900-8844. Blijft u liever anoniem dan kunt u bellen met 0800-7000.