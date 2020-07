Gestolen snorfiets, drugs en vuurwapen

Agenten besloten vannacht twee jongemannen die op de Sportweg op een snorfiets reden te controleren. De 20-jarige bestuurder gaf direct toe dat hij geen rijbewijs had. Ook wist hij niet wie de eigenaar van de snorfiets was. Bij navraag van het kenteken bleek dat de snorfiets op 17 juni jl. gestolen was. Hierop werden de bestuurder en de 22-jarige bijrijder aangehouden op de verdenking van heling. In het tasje van de 20-jarige verdachte werden hennep, hasj, een zakje met witte brokken en een vuurwapen aangetroffen. In de buddy-seat van de snorfiets werden ook nog twee messen aangetroffen met twee snijkanten.