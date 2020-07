Tilburger biedt gestolen racefiets te koop aan

De racefiets van een 42-jarige man uit Zwolle werd vrijdag 24 juli 2020 in Hilvarenbeek vanuit een vakantiepark gestolen. De gedupeerde eigenaar zag zondagmiddag dat zijn fiets op Marktplaats te koop werd aangeboden en informeerde de politie. Er werd telefonisch een bod uit gebracht waarna de politie in burger zondagavond bij de verkoper langs ging. De dienders vroegen de man waarom hij zijn racefiets verkocht. Hij vertelde hen dat hij meer was gaan mountainbiken en daarom geen gebruik meer maakte van de racefiets. Bij nader onderzoek bleek echter dat het inderdaad om de in Hilvarenbeek gestolen fiets ging waarna de verkoper in overleg met de officier van justitie werd aangehouden ter zake heling. De fiets werd direct aan de rechtmatige eigenaar terug gegeven. Bij de verdachte werden nog twee fietsen en een snorfiets in beslag genomen. Een van de fietsen en de snorfiets staan ook gesignaleerd ter zake diefstal. De herkomst van de andere fiets wordt onderzocht.