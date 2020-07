Verdachte aangehouden voor gewelddadige woningoverval Boxmeer

Woningoverval

Op 1 januari 2020 werd rond 02:50 uur een woningoverval gepleegd in Boxmeer. De bewoners, die op dat moment lagen te slapen, werden overvallen door twee jongens tussen de 16 en 18 jaar. Ze droegen beiden donkere kleding en een deel van hun gezicht was bedekt. Een van de jongens had een mes bij zich waarmee hij de bewoners bedreigde. Daarna werden zij beroofd van enkele bezittingen.



Verdachten

De politie heeft nu één van de twee jongens aangehouden als verdachte in deze zaak. De politie sluit een tweede aanhouding niet uit.