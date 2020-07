Politie zoekt getuigen van dierenmishandeling

De eigenaar van het bedrijf kreeg via de beveiligingscentrale een melding dat er drie onbekenden op het terrein waren. Daarop is de politie gebeld die een varken aantroffen dat gewond lag in het huisje waar verschillende dieren gehouden worden. Het beest is vermoedelijk in de nek gestoken en bloedde hevig.



Vermoedelijk hebben de daders zich toegang tot het terrein verschaft door het hek door te knippen en een alarmdraad door te knippen. Toen de eigenaar ter plaatse kwam zag hij één persoon lopen voor het verblijf van de dieren. Toen deze persoon de eigenaar zag is hij het huisje ingevlucht. De eigenaar heeft de deur proberen dicht te houden, zodat de politie de man kon aanhouden. Vervolgens werd een glazen zijraam verbroken en bleek dat er drie personen in het huisje verscholen zaten waarop ze zijn gevlucht.



De politie is in verband met het onderzoek op zoek naar getuigen van dit incident.

Het gaat om een blanke man van ca 50 jaar en 1,80 groot met een grijze hoodie met capuchon en twee blanke mannen van ca 20 jaar met een zwarte hoodie met capuchon. Het drietal reed in een grijze auto, vermoedelijk een Opel Vivam met een schuifdeur aan de rechterzijde. Heeft u iets gezien of gehoord, of informatie die kan leiden tot de aanhouding van de daders dan kunt u contact opnemen via de politie in Echt op 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.