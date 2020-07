No More Ransom: Al 4 miljoen slachtoffers van ransomware gingen de strijd tegen hackers aan

Het bestrijden van cybercriminaliteit en in het bijzonder ransomware is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van politie, justitie, Europol en ICT-bedrijven. In totaal leveren 163 partners hun bijdrage aan de No More Ransom portal. De No More Ransom portal heeft sinds z’n lancering 4,2 miljoen bezoekers uit 188 landen geregistreerd en heeft ervoor gezorgd dat zo’n $632 miljoen aan geëist losgeld niet in de zakken van criminelen terecht is gekomen. De in 36 talen beschikbare portal, heeft het afgelopen jaar 28 nieuwe tools toegevoegd en kan nu 140 verschillende ransomware-besmettingen decoderen.

De belangrijkste cijfers van vier jaar No More Ransome zijn opgenomen in een infographic.