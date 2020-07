Woningoverval

Rond 02.00 uur werd de 49-jarige bewoner geconfronteerd met drie verdachten. Zij bedreigden hem met een wapen en gingen op zoek naar buit. Kort hierna vluchtten zij met buit in een auto die in de nabijheid van de woning geparkeerd stond. De bewoner en de drie andere gezinsleden raakten niet gewond.



De politie stelde direct een onderzoek in de omgeving in, maar trof de verdachten niet aan. Er is een buurtonderzoek verricht en de Forensische Opsporing kwam ter plaatse voor onderzoek naar bruikbare sporen.