Aanhouding verdachte diefstal kettingen

De man wordt ervan verdacht op meerdere locaties in Nederland slachtoffers (veelal oudere dames) te hebben beroofd van hun sieraden door deze van de hals af te trekken, waarna hij er meestal vandoor ging op een scooter.

De verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat de verdachte alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Hij wordt ervan verdacht actief te zijn geweest in meerdere plaatsen, onder andere in Leusden, Bunschoten, Driebergen, Aalsmeer, Leiderdorp, Lisse, Hillegom, Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Amsterdam, Hoofddorp, Nieuw-Vennep, De Bilt en Aalsmeer.

2020154667