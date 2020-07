Update onderzoek dodelijk ongeval Zuiderwoude

Het meisje verliet in de nacht van vrijdag op zaterdag, omstreeks 01.00 uur haar ouderlijk huis op Marken. De politie, die na een melding van vermissing op zoek was naar het meisje, reed over de Zeedijk tussen Monnickendam en Marken toen zij het lichaam van het slachtoffer aantroffen. Uit onderzoek blijkt dat het meisje zwaar letsel had opgelopen, hoogstwaarschijnlijk door een verkeersongeluk. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk.

De politie doet een beroep op de betrokken bestuurder om zich te melden. Daarnaast wil de politie een goed beeld krijgen wat er die nacht tussen 01.00 en 04.00 uur met het slachtoffer is gebeurd, waar zij is geweest en met wie zij eventueel heeft gesproken. Daarvoor is het van groot belang dat getuigen zich melden. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

In het onderzoek heeft de politie onder meer gezocht naar auto’s die verse aanrijdingsschade hebben. Die vier voertuigen worden nader onderzocht en zijn op dit moment nog niet teruggeven aan de eigenaren.

2020155342