Getuigenoproep aanrijding in Gerbrandypark

De bakfiets werd op het moment van de aanrijding bestuurd door een vrouw. In de ‘bak’ zaten drie kinderen. De identiteit van de bestuurder van de scooter is ook bekend.

Het is bekend dat er meerdere mensen het incident in het Gerbrandypark hebben waargenomen. Om vast te stellen hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren en wat er in de ogenblikken daarna heeft plaatsgevonden, is het voor de politie van groot belang om te spreken met getuigen en/of mensen die beelden hebben gemaakt. Zij worden verzocht contact op te nemen via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.