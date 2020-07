Politie zoekt getuigen en beeldmateriaal verkeersongeval A10

Om de toedracht duidelijk te krijgen, is het onderzoeksteam op zoek naar getuigen en/of eventuele camerabeelden van het ongeval, bijvoorbeeld van dashcams in voertuigen. Ook als u andere informatie heeft, en u heeft nog niet met de politie gesproken, dan hoort het team graag van u. Dat kan via 0900-8844 of door het online tipformulier in te vullen. Via dit formulier kunt u ook beelden ter beschikking stellen aan de politie. Anoniem bellen kan via 0800-7000.