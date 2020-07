EVA-team spoort veroordeelde op met 13,5 jaar gevangenisstraf

Op donderdag 16 juli hield het EVA-team een 39-jarige vrouw aan. De vrouw uit Zoetermeer is door de Rechtbank Rotterdam veroordeeld voor het vervalsen van documenten. Ze moet 300 dagen zitten.



Een 48-jarige man is maandag 20 juli aangehouden in zijn woning in Nootdorp. De man is veroordeeld tot 180 dagen gevangenisstraf voor teelt, handel en vervoer van verdovende middelen.



Twee mannen die beiden verdachten waren in een onderzoek naar schietincident in 2014 in Leidschendam, zijn op maandag 20 juli aangehouden door het EVA-team. Een van hen, een 28-jarige man uit Leiden, is die dag in hoger beroep veroordeeld de rechtbank voor ontvoering en doodslag. Hij moet nu 13,5 jaar zitten. De andere veroordeelde, een 34-jarige man uit Voorhout, krijgt 22 maanden gevangenisstraf voor medeplichtigheid aan ontvoering en het overtreden van de Opiumwet



Op woensdag 22 juli is in Den Haag een 20-jarige man aangehouden. De Hagenaar had in eerste instantie een taakstraf gekregen in verband met inbraak en openlijke geweldpleging. Hij voldeed niet aan zijn taakstraf. De straf is door de rechtbank omgezet tot 105 dagen gevangenisstraf en gaf de opdracht hem aan te houden.



EVA-team

Het EVA-Team houdt zich voor de politie eenheid Den Haag actief bezig met de opsporing en aanhouding van veroordeelden die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken. Veroordelingen voor overvallen, woninginbraken en straatroven hebben bij de opsporing van gesignaleerden voor het EVA-Team de prioriteit, maar ook in het geval van schadevergoedingsmaatregelen of opgelegde geldboetes kan een veroordeelde rekenen op een bezoek van het EVA-team.