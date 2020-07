Gestolen auto betrokken bij botsing

Een bestuurder botste rond 23u30 op de President Rooseveltlaan achterop een personenauto. Volgens getuigen sprong de bestuurder direct uit de auto en rende hij een tuin in. Een betrokkene waarschuwde de politie omdat de bestuurder de plaats van het ongeval had verlaten. De politie doorzocht de tuin waarin de bestuurder gevlucht was. Hij had zich tussen struiken verstopt. Ondertussen kwam een melding binnen van een zojuist uit de Kenau Hasselaarstraat gestolen personen auto. Het kenteken kwam overeen met het kenteken van de auto waarmee de verdachte gecrasht was. Hij werd voor de autodiefstal aangehouden. De politie vermoedde dat de verdachte onder invloed reed, maar hij weigerde medewerking aan een blaastest en bloedonderzoek. Ook reed hij met een ongeldig verklaard rijbewijs. De verdachte zit vast voor nader onderzoek.