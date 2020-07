Het politiepaard: fit, dapper en duurzaam inzetbaar

Carolien Munsters is met haar bedrijf Moxie Sport gespecialiseerd in het trainen en het optimaal laten presteren van sportpaarden. Ze doet onderzoek naar belasting en belastbaarheid van paarden en is als paardenexpert een heel belangrijk onderdeel van het onderzoeksteam. “Vooral grote verschillen in trainingsbelasting veroorzaken blessures. Moet een paard in plaats van 2 kilometer ineens 3 of 4 kilometer op wat meer snelheid lopen, dan wordt de blessurekans bijna zes keer zo groot.”

Sportpaarden werken op een veel hogere intensiteit dan politiepaarden, maar de duur van de inspanning is korter. Munsters: “De belasting van het politiepaard is niet zo spannend qua intensiteit, maar door ME-inzet en andere diensten is die inzet wel gevarieerd, in soort werk en in hoeveelheid arbeid. Als we met een planningstool zorgen dat de paarden gelijkmatiger worden belast, helpen we waarschijnlijk blessures te voorkomen.”