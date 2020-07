Getuigen gezocht overval cafetaria Eindhoven

Twee mannen lopen op maandagavond rond de klok van 20.45 uur cafetaria Nicky op de Sint Bonifaciuslaan binnen. Als snel word duidelijk dat zij niet komen om een hapje te eten. Beide daders doen onder bedreiging van een steekwapen een greep in de kassa en vluchten dan richting de Rielseweg en om daarna links af te slaan de Sint Norbetuslaan in.

Signalement

Beide daders waren in het zwart gekleed, hadden capuchons op, droegen een zwart mondkapje en hadden een Albert Heijn tas bij. Leeftijd rond de 16-18 jaar. Licht getint, slank postuur. Een van de daders had een glimmende zwarte jas aan. Beide daders droegen handschoenen.

Weet u meer?

Weet u meer over deze overval dan horen we dit graag. Tips zijn welkom via onderstaand tipformulier.

Bellen kan ook via 0900-8844. Meldt u liever anoniem dan kan dat op 0800-7000