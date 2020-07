Persbijeenkomst gemeente en politie rond overlijden Arie den Dekker

We kijken allemaal terug op een trieste dag waarop Arie den Dekker is overleden. Ook wij als politie kennen Arie al heel lang en we hebben met hem te maken gehad in verschillende fasen van zijn leven.

Naar aanleiding van alles wat er gezegd en geschreven is over de dag van gisteren willen wij vanuit de politie vandaag graag het e.e.a. toelichten en antwoord geven op de belangrijkste vragen die er leven. Daarbij besef ik me ook dat wat ik vertel een diepe impact kan hebben op de nabestaanden.

Nadat we de eerste zorg hebben verleend aan Arie hebben we de aanwezige getuigen gesproken en hebben we de camerabeelden van het gemeentehuis bekeken. Ook hebben we enkele directe contacten van Arie gesproken. Op de beelden is te zien dat Arie alleen aankomt bij het gemeentehuis. Je ziet dat hij de grond en delen van zijn kleding besprenkelt met een vloeistof. Vervolgens zie je dat hij achteruit stapt en vervolgens voorover reikt om de vloeistof op de grond aan te steken. Dan zie je dat zijn schoenen vlam vatten. Daar reageert hij niet direct op. En het gevolg daarna is ons allemaal bekend.

Er leven ook vragen hoe het kan dat wij diezelfde dag het resultaat van het onderzoek naar buiten gebracht. Nadat we alle onderzoeksresultaten zorgvuldig bij elkaar hebben gebracht was voor ons duidelijk dat er geen sprake was van een misdrijf. De camerabeelden speelden daarbij een belangrijke rol. Daarmee is voor ons het onderzoek afgerond.

Gistermiddag werden wij ook geconfronteerd met berichten vanuit de media over voicemails van Arie. Wij hebben deze berichten en aankondigingen niet zelf ontvangen. Wel kunnen we hierop zeggen dat het past in het patroon van Arie om aandacht te vragen voor zijn situatie.

De echte intentie van Arie zullen we helaas nooit meer kunnen achterhalen, want de enige die daar antwoord op kan geven is Arie zelf.

Vanuit de politie willen we ons medeleven betuigen aan de nabestaanden en hen heel veel sterkte wensen voor nu en de tijd die komen gaat.