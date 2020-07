Politie onderzoekt twee brandstichtingen in Amsterdam Noord

Om 23.00 uur krijgt de politie een melding van brandstichting op de Adelaarsweg. Een onbekend gebleven persoon gooit een vloeistof over een auto. Het voertuig staat even later in brand. De twee auto’s die naast het brandende voertuig geparkeerd staan, lopen ook schade op. De verdachte is een man met een licht getinte huidskleur en heeft donker haar. Hij loopt rustig weg. Een andere getuige meldt dat er twee personen zijn gezien, die weglopen in onbekende richting.