Nog eens drie aanhoudingen in groot drugsonderzoek

Dinsdagochtend deed de politie Midden-Nederland op 9 locaties invallen. Alle locaties liggen buiten de eenheid.Het gaat om woningen en bedrijfspanden in Eindhoven, Hendrik Ido Ambacht, Rotterdam, Capelle aan de Ijssel, Nieuwekerk aan de Ijssel, Heerjansdam, Moerdijk en Maasdam. Drie personen konden worden aangehouden. Het gaat om een 36-jarige man uit Eindhoven, een 39-jarige man uit Maasdam en een 51-jarige man uit Hendrik Ido Ambacht.

De invallen en de aanhoudingen horen bij hetzelfde onderzoek als waarvoor eind juni al tientallen invallen werden gedaan. Toen zijn verspreid over het land 11 personen aangehouden. In totaal zijn 3 laboratoria voor de productie van XTC, crystal meth en cocaïne ontmanteld. Daarnaast konden op basis van informatie uit het onderzoek op nog een aantal locaties elders in het land drugslabs worden ontmanteld. De relatie tussen die drugslabs en het lopende onderzoek wordt nog onderzocht. Ook zijn destijds vuurwapens, voorraden drugs en grote geldbedragen in beslag genomen.

De politie kwam de handel op het spoor na recent onderzoek. Dat de politie de laatste maanden, dankzij onderzoek Lemont, kon meelezen in de communicatie van verdachten heeft daarbij erg geholpen. Ook bij de nieuwe invallen van 28 juli zijn veel goederen aangetroffen en in beslag genomen. Het gaat onder meer om auto’s, een motorboot, een jetski en een waterscooter. Daarnaast is een geldbedrag van zo’n 160.000 euro gevonden en in beslag genomen. Tot slot werden duizenden xtc-pillen en een kilo amfetaminepasta in beslag genomen.

De recherche spreekt van een grote vangst en zegt dat het criminele netwerk en de handel in verdovende middelen een harde slag is toegebracht. In totaal zijn er nu 14 aanhoudingen gedaan. Verder onderzoek moet duidelijk maken wie voor welke feiten verantwoordelijk is.