Verdachte aangehouden schietincident

In het onderzoek naar de schietincidenten op het Freyjaplantsoen en de Melkdistelstraat, kwam deze verdachte, uit Amsterdam, in beeld. Hij is in Amsterdam aangehouden en in zijn woning/verblijfplaats is een doorzoeking geweest onder leiding van een Rechter Commissaris. De Amsterdammer wordt verhoord. Het recherche onderzoek gaat verder.