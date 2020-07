Pand beschoten in Spuistraat, politie zoekt getuigen

Bij de beschieting van het pand raakte niemand gewond. De recherche is een onderzoek gestart, de Forensische Opsporing heeft op de plaats delict sporen veiliggesteld.

De recherche is op zoek naar getuigen die tussen 3.00 uur en 3.30 uur mogelijk iets verdachts hebben gezien in de Spuistraat of de nabije omgeving wat mogelijk gerelateerd kan worden aan de beschieting. Zo is er vermoedelijk rond het tijdstip van de beschieting een taxi langsgereden. De politie spreekt graag met de bestuurder of inzittenden van deze taxi. Ook andere informatie over de achtergrond van het incident hoort de recherche graag via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.



(Bovenstaande foto is betreft een archieffoto en is niet de daadwerkelijke plaats delict in de Spuistraat)