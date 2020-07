Inbreker aangehouden na inbraak bij voetbalvereniging

Tussen 2:00 en 2:15 uur ging het inbraakalarm af van de voetbalvereniging aan de Heulweg in Wateringen, waarna agenten in de omgeving zochten naar mogelijke verdachten. Ze zagen twee personen vluchten op de fiets. Een 23-jarige man uit Rotterdam is aangehouden op de Boog. Hij bleek ook nog op een gestolen SWAP-fiets te rijden. De andere persoon reed in donkere kleding en op een donkere fiets in de richting van de Dorpskade. Naar deze verdachte is de politie nog op zoek.

Getuigenoproep

Heeft u iets gezien of gehoord van de inbraak? Of heeft u wellicht verdachte personen in de omgeving gezien? De politie komt graag met u in contact. U kunt ons bellen op telefoonnummer 0900 8844. Wilt u liever anoniem blijven? Geef uw informatie dan door via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 7000.